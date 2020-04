Calciomercato, Rangnick: annuncio sul Milan

CALCIOMERCATO MILAN RANGNICK - Con il campionato fermo a causa dell'emergenza coronavirus, in casa Milan tiene banco soprattutto la questione legata al prossimo allenatore. A più riprese è stato accostato al club rossonero il nome di Ralf Rangnick, 61enne tecnico tedesco che lo scorso anno ha lasciato la panchina del Lipsia per ricoprire il ruolo di responsabile dello sport e dello sviluppo del calcio di tutto il gruppo Red Bull.

Una scelta presa dal fondoe 'spifferata' ai quattro venti dache ha portato alla risoluzione del contratto dello stesso croato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, via allo scambio con la Juventus!

Da più parti si parla di un accordo già raggiunto tra l'amministratore delegato rossonero Gazidis e Rangnick per il suo sbarco al Milanello a partire dalla prossima stagione. Da capire se avrà un doppio ruolo di dirigente ed allenatore, con Pioli che non dovrebbe essere confermato alla guida tecnica. Uno scenario che però il diretto interessato smentisce categoricamente: "Accordo con il Milan? Non c'è niente di vero - ha detto Rangnick all'emittente televisiva teutonica 'MDR' - Si tratta di un'affermazione che non ha nulla a che fare con la realtà".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, 30 milioni per l'erede di Donnarumma