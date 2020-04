Coronavirus, l'Eurogruppo trova l'accordo: "Pacchetto senza precedenti"

EUROPA ACCORDO ECONOMICO / Buone notizie dall'Eurogruppo: è arrivato un accordo sugli strumenti da utilizzare per limitare i danni della crisi economica che causerà l'emergenza coronavirus. I ministri delle finanze hanno redatto un documento conclusivo che sarà discusso nei prossimi giorni, come pubblicato su Twitter dal commissario all'economia Paolo Gentiloni: "L'Eurogruppo ha trovato l'accordo. Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L'Europa è solidarietà". Esulta anche il ministro Roberto Gualtieri, che a sua volta ha twittato: "Messi sul tavolo i bond europei, tolte dal tavolo le condizionalità del #mes. Consegniamo al Consiglio europeo una proposta ambiziosa.

Ci batteremo per realizzarla"., ministro delle finanze dei Paesi Bassi ha parlato così del compromesso raggiunto: "Si tratta di un accordo sensato per l'Olanda e per l'Europa". Un'intesa, secondo il 'Corriere della Sera', che prevede 500 miliardi di euro subito disponibili, più un fondo per la ripresa: il solo requisito per accedere al Mes sarà utilizzare i suoi fondi per finanziare spese sanitarie dirette o indirette".

