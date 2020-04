CALCIOMERCATO INTER SENSI / A 'La Repubblica' Stefano Sensi ha respinto le recenti voci che ipotizzano una sua partenza dall'Inter post riscatto: "Il club nerazzurro è casa mia, è con questa maglia che voglio vincere". La stagione del centrocampista umbro, arrivato a Milano l'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto, è partita alla grande venendo poi interrotta bruscamente da una serie di problemi fisici: "Ora sono pronto, anzi lo sarei. Ora, però, riprendere a giocare al calcio non è la priorità".

Sensi spende belle parole per Antonio Conte, "E' più scherzoso di come si pensa. E molto diretto, cosa che apprezzo. Con alcuni di noi, me compreso, ha atteggiamenti paterni", dicendo di non essere spaventato dalla concorrenza di Eriksen: "Una grande squadra deve avere più giocatori per ogni posizione.

Calciomercato Inter, da Sensi a Locatelli col 'pericolo' Juventus

Christian ha giocato ad alti livelli, ci ha dato e ci darà una grande mano". Chiosa sul paragone con: "Studiavo i suoi video. Quando mi paragonano a lui mi emoziono, senza montarmi la testa".

A causa dell'emergenza coronavirus, e della conseguente recessione economica, Inter e Sassuolo (in eccellenti rapporti) potrebbero accordarsi per il rinvio del riscatto di Sensi al giugno 2021. Al contempo i due club potrebbero mettere a punto un altro affare, quello per Locatelli. Sull'ex Milan, tuttavia, c'è pure la Juventus.

