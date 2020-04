EMERGENZA CORONAVIRUS SPERANZA / Il Ministro della Salute Roberto Speranza, durante l'informativa al Senato in merito alla situazione sull'emergenzasanitaria, ha confermato il prolungamento delle misure restrittive adottate dal Governo italiani per contenere la diffusione del coronavirus: "I dati migliorano, ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi.

L'allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali. Siamo in una crisi globale, in poche settimane il mondo ha dovuto cambiare le proprie abitudini. Di fronte a questo, è l’ora della cooperazione e della solidarietà, non c'è spazio per le divisionu. Non possiamo permettere che da una crisi sanitaria derivi una crisi sociale".

Speranza prosegue: "La strada è lunga perché senza vaccino non sconfiggeremo il Covid-19, dovremo saper affrontare una fase di transizione con misure di precauzione perché non si formino nuovi focolai. Certo, dobbiamo programmare il domani, ma senza smettere di essere consapevoli di cosa sia questa fase. Per questo confermiamo fino al 13 aprile misure di contenimento".