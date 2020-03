EMERGENZA CORONAVIRUS ARCURI / E' intervenuto in conferenza stampa il commissario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, che ha fatto il punto sulle mascherine pronte per milioni di italiani: "In questi giorni abbiamo acquistato 300 milioni di mascherine in arrivo nei nostri magazzini, ieri abbiamo consegnato mascherine in quantità sufficienti all'Ordine dei medici che non finirò mai di ringraziare per il loro impegno e sacrificio - riporta IlSole24 - che anche loro devono essere dotati di una sorta di 'magazzino di scorta', in modo da poter sopperire o aggiungere dotazioni che vanno direttamente a loro".

VENTILATORI - "Stiamo inviando dispositivi soprattutto al centro-nord ma pensiamo anche alle regioni del sud. Cerchiamo di mantenere queste due leve. Negli ultimi 3 giorni abbiamo distribuito 290 ventilatori alle regioni, nei prossimi 3 giorni contiamo di distribuirne altri 599, il 40% di quanto distribuito finora. A ieri abbiamo distribuito 1.237 ventilatori polmonari. Con forniture così massicce andiamo anche verso sud, che dobbiamo assolutamente evitare si trovi in condizioni simili a quelle delle regioni del centro-nord più colpite dal coronavirus".