BARCELLONA TAGLIO STIPENDI / La pandemia che ha ormai paralizzato il mondo dello sport e la vita quotidiana di ciascun individuo sta iniziando a presentare i primi salatissimi conti: il calcio, in particolare, trema dinanzi le possibili conseguenze economiche e lo spettro del default prende corpo giorno dopo giorno. Le varie federazioni nazionali invocano gli aiuti dei rispettivi governi e degli organi internazionali, mentre alcuni club hanno già iniziato ad effettuare i primi tagli agli emolumenti mensili dei propri tesserati.

Insomma, un ritocco agli stipendi in alcuni casi volontario, come visto in Germania, in altri un po' meno, come in Catalogna, dove il casorischia di creare un preoccupante imbarazzo.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Barcellona drastico sugli ingaggi: proposto taglio del 70%

Caso Barcellona, c'è il silenzio dei calciatori sui tagli agli stipendi

Stando alle ultime indiscrezione a disposizione di Calciomercato.it, nelle ultime 24 ore è avvenuto un summit in casa Barcellona, dove gli allenatori e i capitani delle quattro sezioni professionali del club blaugrana hanno espresso il proprio parere sulle necessità economiche dettate dall'imminente taglio salariale. Infatti, le sezioni di basket, pallamano, hockey su prato e calcio a 5 hanno accettato senza riserve la proposta di ridurre gli emolumenti mensili e stringere la cinghia in un momento così complicato per l'economia europea e mondiale. Una risposta, positiva o negativa che sia, non l'ha ancora data invece la sezione calcistica: Messi e compagni temporeggiano, rischiando di creare un vero e proprio caso, dopo i rapporti già poco idilliaci tra squadra e parte della dirigenza. Insomma, un imbarazzo che potrebbe danneggiare seriamente l'immagine del Barça e dei propri tesserati. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, taglio degli stipendi dei calciatori: l'annuncio dell'avvocato