CORONAVIRUS SERIE A SPADAFORA CALCIO / Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni odierne di Spadafora, ministro dello Sport, molto critiche nei confronti del mondo del calcio. La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale, ha replicato, affermando: "In Italia oltre 32 milioni di appassionati seguono il calcio, che da' lavoro a più di 300mila persone e genera l'1% del PIL nazionale. La Serie A produce direttamente 3 miliardi di ricavi e genera un indotto di 8 miliardi, contribuendo fiscalmente per 1 miliardo di euro. Per lo sviluppo dell'impiantistica, dei settori giovanili e il sostegno ad altri sport lontani dal calcio, al termine dell'attuale stagione saranno versati 130 milioni di euro.

Cifre importanti che speriamo di continuare ad erogare". Citate anche le dichiarazioni del presidente: "Spadafora? Non è il momento delle polemiche. I numeri parlano da soli, non serve aggiungere altro per evidenziare il ruolo della Lega Serie A a sostegno dello sport italiano".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Spadafora, attacco ai club di Serie A: "Riprendere il 3 maggio irrealistico"