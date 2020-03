TORINO CAIRO CORONAVIRUS SERIE A AGNELLI / Nuove dichiarazioni di Urbano Cairo riguardo alla possibile ripresa e conclusione del campionato di Serie A. Il presidente del Torino ha ribadito a 'Sky Sport': "È giusto cercare di salvare coppe e campionati, ma andare oltre il 30 giugno rischia di essere un problema, perché si andrà ad intaccare anche la prossima stagione. Si rischia di compromettere non una, ma due stagioni. Dobbiamo cercare in tutti i modi di finire entro il 30 giugno, ma senza accanimento.

Anche perché l'emergenza è nel pieno".

'Stoccata', poi, ad Andrea Agnelli sulla Super Champions: "Mi fa piacere che la UEFA riconosca la centralità dei campionati nazionali, questa è la strada maestra, non la Super Champions". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Spadafora: "Ripresa del campionato il 3 maggio ipotesi troppo ottimistica"