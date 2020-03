Juventus, Bonucci: "Sto benissimo. Oggi è finito l'isolamento"

JUVENTUS BONUCCI / Quinto appuntamento di "A Casa Con La Juve", il format proposto da 'Juventus TV' che ha accolto oggi pomeriggio anche Luca Argentero e soprattutto Leonardo Bonucci. In diretta anche sul canale YouTube del club bianconero il difensore di Sarri ha detto: "Sto benissimo, sono stati giorni difficili. Oggi è finito l'isolamento volontario e non ho avuto alcun sintomo. I giorni dentro casa sono lunghi ma intensi con tre bambini e una moglie. Tra giochi, compiti, cucina di certo non ci annoiamo. Con mio figlio Lorenzo abbiamo giocato in cortile come facevamo noi a un tempo. Bambini che giocano per strada è difficile vederlo al giorno d'oggi. Farlo con mio figlio mi ha emozionato". Bonucci ha poi ricordato alcuni eventi del passato tra cui un intervento del collega Chiellini: "Devo ringraziare la chiusura in scivolata di Chiellini in Nazionale con il Portogallo, avevo sbagliato io e lui ha salvato un gol fatto. Quando ero più giovane, facevo serata a Milano, dovevo rientrare a Treviso e più volte ho dormito sull'A4. Un momento di grande felicità è stato quando Matteo ha superato il suo peggior momento della vita.

PASSIONE - "La pesca, andavo con mio nonno e mio padre al laghetto sportivo. Mi piaceva, poi col tempo non sono più riuscito".

LAVORO - "Ogni mattina arrivano i compiti, che tra l'altro ho posticipato per fare questa diretta. Un'oretta e mezza faccio lavoro aerobico tutti i giorni. Nel parcheggio fortunatamente ho anche una salita che mi ritornerà comoda".

