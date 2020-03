Juventus, Cobolli Gigli attacca Ronaldo e non solo

JUVENTUS COBOLLI GIGLI RONALDO - "Non capisco perché tanti calciatori abbiano lasciato l'Italia. Al loro ritorno, che spero sia prestissimo, sarà difficile riprendere il campionato perché dovranno farsi due settimane di quarantena". Pensieri e parole di Giovanni Cobolli Gigli. Intervenuto ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo', l'ex presidente della Juventus ha puntato il dito soprattutto contro Cristiano Ronaldo: "E' stato il primo ad andarsene, dicendo che fosse per la madre, ma si mostra solo a prendere il sole con una mega piscina...

Dopo la concessione a Ronaldo, hanno dovuto fare lo stesso cone gli altri, quindi la situazione è degenerata. Stessa cosa all'. Stile Juve? Il problema è che sarebbero dovuti restare in quarantena in albergo, punto".

