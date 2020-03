Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso il ritiro: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / L'emergenza coronavirus impone riflessioni per il futuro di diversi giocatori, gli scenari di calciomercato sono molteplici e potrebbero aprire anche a risvolti clamorosi. Particolarmente in bilico il destino di Ibrahimovic, la cui avventura al Milan potrebbe essere arrivata al termine. Ma non c'è solo da considerare la rivoluzione in casa rossonera, con l'addio di Boban e quello probabile di Maldini, suoi principali sponsor. Il 'Corriere della Sera' fa il punto sulle riflessioni dello svedese, che potrebbe anche pensare al ritiro.

L'idea di appendere le scarpette al chiodo prende corpo per una questione anche familiare. Ibrahimovic infatti, in caso di conferma in rossonero, passerebbe probabilmente un altro anno lontano dalla sua famiglia, che era rimasta in Svezia senza raggiungerlo a Milano. In quest'emergenza, la voglia di godersi i suoi cari, la moglie Helen e i due figli, potrebbe prevalere su tutto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Rangnick più Pioli: lo scenario per la panchina

Calciomercato Milan, Galliani in pressing per il colpo Ibrahimovic