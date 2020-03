Calciomercato Napoli, dalla Bundesliga l'erede di Koulibaly

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY - La rivoluzione in casa Napoli aperta con l'arrivo di Gattuso in panchina e gli acquisti a gennaio dei vari Lobotka, Demme e Politano (oltre a Petagna 'parcheggiato' alla Spal), dovrebbe portare alla cessione di un top club in estate. Stiamo parlando di Kalidou Koulibaly, difensore centrale senegalese che piace alle big di mezza Europa e che potrebbe fruttare una ricchissima plusvalenza per le casse della società di De Laurentiis.

Intanto i partenopei pensano già al suo erede che, secondo la 'Gazzetta dello Sport', potrebbe arrivare dalla Germania: nel mirino del Ds, infatti, ci sarebbe Robin, centrale difensivo tedesco classe 1996 che milita nele che viene valutato 15 milioni di euro.

