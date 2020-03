Calciomercato Milan, Galliani in pressing per il colpo Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MONZA / Via Boban, via (in estate) Maldini e con loro, molto probabilmente, sarà addio anche per Zlatan Ibrahimovic. Rientrato in Svezia per vivere insieme alla famiglia questo periodo di emergenza, l'attaccante sta ragionando anche sul suo futuro che soprattutto con il possibile arrivo di Ralf Rangnick lo vedrebbe lontano dal club rossonero, ma... non da Milano? Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per costi ed età lo svedese sarebbe ampiamente fuori dal nuovo progetto milanista e con l'addio dei dirigenti con cui stava trattando il rinnovo, si aprono nuovi scenari per il futuro.

Non è del tutto da scartare l'ipotesi ritiro, anche se Ibra si sente ancora un calciatore importante e di certo le offerte non mancano. Dalle ipotesi in Serie A al ritorno in patria dove possiede il 50% dell'Hammarby fino a quelche a pochi passi da Milano lo tenta con forza. Come riferisce 'Tuttosport' infatti, l'Ad del club Adriano Galliani, forte anche del rapporto di stima con Ibrahimovic, starebbe attuando un forte pressing sul calciatore per convincerlo ad accettare la proposta dell'ambizioso club di Berlusconi che pianifica una rapida promozione alla Serie A.

