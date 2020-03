JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Continua l’esodo dei giocatori dall’Italia e dalla quarantena dopo l’emergenza Coronavirus.

Dopo il casoche ha scatenato diverse polemiche e le partenze di Pjanic e Khedira, ancheha lasciato l'Italia per tornare in Brasile. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il giocatore della Juventus è tornato in patria per motivi familiari (ricongiungimento con la figlia) dopo aver ricevuto l’autorizzazione del club per via del tampone negativo dei giorni scorsi. Per tutti i giocatori, resta da capire quando potranno tornare in Italia e a quali misure saranno sottoposti al rientro.

