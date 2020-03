CALCIOMERCATO JUVENTUS TAGLIO STIPENDI CORONAVIRUS RONALDO FIGC GRAVINA AIC TOMMASI - Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, ne ha parlato apertamente: "Il taglio degli stipendi dei calciatori non può essere un argomento tabù". In un momento così difficile per l'Italia, e non solo, a causa dell'emergenza coronavirus, anche i giocatori, soprattutto i top player che guadagnano cifre decisamente importanti, sono chiamati a dare il proprio contributo. Anche per non andare a pesare sulle società, in difficoltà a causa dello stop dei campionati e delle coppe europee, visti i mancati introiti.

Taglio degli stipendi in Serie A: il caso Cristiano Ronaldo

In attesa di capire se ci sarà apertura da parte dell'Associazione Italiana Calciatori , guidata da Damiano, si può analizzare il caso specifico del calciatore più importante della

L'ipotesi di cui si parla è di un taglio che potrebbe andare dal 15% al 30% dell'ingaggio percepito a stagione. Il 35enne fuoriclasse portoghese è legato alla Juventus da un contratto valido fino al 2022 da 31 milioni di euro a stagione: nel caso in cui si dovesse decidere per il taglio massimo dello stipendio, a Ronaldo verrebbe decurtata una cifra vicina ai 9.5 milioni di euro. E così via per il resto della rosa bianconera, così come per quella degli altri club. Ovviamente, un discorso del genere potrebbe non essere applicato alle serie minori, dove i guadagni dei calciatori sono decisamente più contenuti. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma la proposta è sul tavolo e sarà attentamente vagliata da tutte le parti in causa.