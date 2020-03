CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON RINNOVO RITIRO / Non è ancora arrivato il momento del ritiro per Gianluigi Buffon. Come già trapelato nei giorni scorsi, si fa sempre più concreta l'ipotesi rinnovo con la Juventus, e la conferma arriva direttamente dal portiere bianconero. Ospite di "A casa con la Juve" su 'Juventus TV', il 42enne ha allontanato il ritiro: "L'altro giorno facevo una riflessione: io non smetto perché prima di tutto mi sento bene, ma anche per aver rispetto dei sogni di Gigi bimbo. Io quando avevo 6/7 anni e qualcuno mi avesse detto che sarei diventato il portiere di una squadra anche solo di Serie C avrei pianto. Devo avere rispetto di quel bimbo perché a quell'età si fanno i pensieri più puliti e io devo avere rispetto di quel bimbo".

Juventus, Buffon sul suo ritorno in bianconero

Infine, l'estremo difensore è tornato sul suo ritorno in bianconero dopo la breve esperienza al PSG: "Tornare qui è stato naturale. Ho fatto un anno bellissimo a Parigi, mi ci voleva per disintossicarmi. Ma i contatti col mondo Juve, dal presidente a Paratici e i compagni di squadra sono rimasti intatti. Ho fatto una stagione all’estero, senza però recidere mai questo cordone ombelicale". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

