CALCIOMERCATO JUVENTUS SANE BAYERN MONACO / C'è anche Leroy Sané tra i grandi nomi accostati alla Juventus in vista della sessione estiva di calciomercato. Dell'esterno del Manchester City si è parlato soprattutto per l'eventuale post Douglas Costa, ma il club bianconero deve fare i conti con la concorrenza del Bayern Monaco. Come anticipato mesi fa da Calciomercato.it, infatti, il club bavarese punta ancora Sané per giugno.

In questo senso, giungono ulteriori conferme dalla Germania.

Calciomercato Juventus, incontro segreto Sané-Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da 'Sport Bild', l'ex Juve Hasan Salihamidzic, attuale direttore sportivo del Bayern Monaco, ha avuto un incontro segreto con l'entourage del 24enne tedesco. Il talento dei 'Citizens' sarebbe il nome in cima alla lista della dirigenza bavarese e ha un contratto in scadenza nel 2021. In estate potrebbe quindi arrivare l'affondo decisivo da parte del Bayern, con la Juventus che sembra ormai sempre più lontana da Sané.

