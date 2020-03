SAMPDORIA GABBIADINI CORONAVIRUS / Anche Manolo Gabbiadini positivo al Coronavirus: la Sampdoria ha pubblicato un comunicato con il quale dà conto del contagio dell'attaccante. Il calciatore ha qualche linea di febbre: come già accaduto con la Juventus per Rugani ora tutta la squadra sarà messa in isolamento. Le ultimissime sul calcio: clicca qui!

Questo il comunicato diramato dalla società blucerchiata: "L'U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa".

Come accaduto anche nel casocon l'intera rosa dell'messa in isolamento, la stessa cosa accadrà con il: i veneti domenica hanno giocato a Marassi contro la squadra ligure con Gabbiadini in campo dal primo minuto. La società ha annunciato la sospensione delle attività e l'attivazione delle procedure necessarie".

Si allarga quindi il fronte del contagio anche nella Serie A, ferma dallo scorso weekend per l'emergenza coronavirus almeno fino al prossimo 3 aprile. Intanto anche in altri Paesi la pandemia tocca il mondo del calcio e dello sport in generale: in Inghilterra si attende il responso di tre test fatti a calciatori che presentavano i sintomi del virus.