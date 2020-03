CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KANE TOTTENHAM MOURINHO MANCHESTER UNITED - Ha fatto molto rumore la notizia, arrivata dall'Inghilterra nei giorni scorsi, che vorrebbe Harry Kane pronto a lasciare il Tottenham in caso di mancato approdo alla prossima edizione della Champions League. Il 26enne capitano degli 'Spurs', attualmente fermo ai box per infortunio, avrebbe espresso la volontà di competere per vincere titoli, nazionali e internazionali, e se questo non dovesse essere possibile col suo attuale club, potrebbe chiedere la cessione per provarci altrove. Inevitabilmente, questa indiscrezioni ha dato il la ad una ridda di voci che ha coinvolto anche le società italiane. In particolare, il numero 10 della Nazionale inglese è stato accostato alla Juventus di Maurizio Sarri, in attesa di capire il futuro di Higuain, in scadenza di contratto nel 2021, e all'Inter di Antonio Conte, alle prese con le molte voci riguardanti un possibile addio di Lautaro Martinez alla fine della stagione in corso.

Calciomercato Inter e Juventus, che concorrenza per Kane!

Quindi, non solo Inter e Juventus: stando, infatti, a quanto sostiene l'inglese 'Evening Standard', il vicepresidente esecutivo del Manchester United, Ed Woodward, sarebbe pronto a mettersi al tavolo delle trattative col presidente del Tottenham, Daniel Levy, per discutere di Harry Kane. Il 'capo' dei 'Red Devils' viene descritto come un grandissimo ammiratore di Kane e sarebbe pronto a fare follie per il cannonierie, sotto contratto con gli 'Spurs' fino al 2024. La valutazione che Levy fa del cartellino del calciatore è astronomica: 170 milioni di euro! Operazione dalle cifre decisamente importanti, ma i club d'Oltremanica ci hanno abituato ad affari di questo livello. Con lo United che vorrebbe ripartire da Kane per tornare ai fasti di un tempo.

