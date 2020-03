Coronavirus, l'appello di Petagna: "Il calcio va messo da parte"

CORONAVIRUS PETAGNA SPAL / Andrea Petagna è stato l'autore del gol decisivo nella sfida tra Parma e SPAL, finita 0-1.

L'attaccante estense, però, non ha molta voglia di festeggiare: come espresso ieri dal suo collega Mario Balotelli, l'attaccante ha chiarito che in questo momento di totale emergenza per il coronavirus, il calcio dovrebbe fermarsi.

Coronavirus, Petagna: "Oggi non ha vinto nessuno"

"Oggi abbiamo giocato, siamo scesi in campo e ce l'abbiamo messa tutta", ha scritto su Instagram, "ho anche segnato, ma nessuno ha vinto. In questo momento di difficoltà il calcio deve essere messo da parte". Un pensiero che sembra ormai diffuso tra i calciatori, come annunciato anche dall'assocalciatori presieduta da Damiano Tommasi. "La salute di tutti al primo posto", ha concluso Petagna, "poi torneremo a giocare".

