Psg, futuro Allegri: il mister fa chiarezza

PSG ALLEGRI FUTURO MILAN / Massimiliano Allegri è tra gli allenatori più ricercati in questo momento. Dopo un anno sabbatico, passato a studiare e ad aggiornarsi, è pronto a tornare in sella su una nuova panchina. L'italiano qualche giorno fa è uscito allo scoperto dicendosi pronto per rimettersi in gioco: lo farà dal prossimo giugno, non prima.

Le possibilità di tornare subito non sono mancate: ci hanno pensato in Italia sia Milan che Napoli ma la decisione di Allegri non è cambiata, tutto rimandato alla prossima stagione.

In estate le due squadre potrebbero tornare a bussare alla porta del toscano ma serviranno parecchi soldi. L'ex Juventus è, infatti, un vero top-manager e per convincerlo serve uno stipendio di almeno 8-10 milioni di euro netti a stagione.

Allegri: "Ancora nessuna decisione"

Cifra questa che potrebbe essere troppo alta per le due italiane, non di certo per il Psg. I francesi, con Leonardo, lo hanno messo in cima lista per sostituire Tuchel, che comunque andrà a finire la stagione, lascerà la Torre Eiffel. Il brasiliano aveva provato a portarlo in Francia già un mese fa ma senza successo.

Massimiliano Allegri è tornato a parlare in Francia, lasciando intendere che ancora nulla è stato deciso: "Ti immagini alla guida del Psg? No - afferma il tecnico ai microfoni di RTL -, non sto ancora immaginando nulla". Futuro dunque tutto da scrivere per il tecnico italiano, che ha sempre strizzato l'occhio alla Premier League, ma che potrebbe ripartire dalla Francia o dall'Italia.

