CALCIOMERCATO LIVERPOOL KARIUS BESIKTAS / I tifosi del Liverpool ricorderanno certamente le gesta di Loris Karius, estremo difensore tedesco protagonista suo malgrado della finale di Champions di due anni fa contro il Real Madrid. Una nottata da incubo per l'attuale estremo difensore del Besiktas che di fatto condannò con un paio di 'papere' i suoi alla sconfitta contro Ronaldo e soci. Attualmente Karius è in prestito con riscatto al club turco che però secondo quanto sottolineato da 'The Athletic UK' non sembra avere alcuna intenzione di esercitare l'opzione.

A meno di clamorose rivoluzioni infatti il Besiktas non andrà a spendere gli oltre 8 milioni necessari per trattenere il tedesco che quindi al termine della stagione farà ritorno a Liverpool. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

