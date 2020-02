EUROPA LEAGUE LUDOGORETS INTER ROMA GENT CALCIOMERCATO / Riecco anche l'Europa League: dopo la prima due giorni degli ottavi di finale di Champions, con lo spettacolo offerto dall'Atalanta contro il Valencia, torna in campo anche la seconda competizione continentale. Due le squadre italiane impegnate nei sedicesimi di finale che segnano l'inizio della fase ad eliminazione diretta: alle 18.55 tocca all'Inter, retrocessa dalla Champions, sul campo del Ludogorets; alle 21, invece, spazio alla Roma contro il Gent. Entrambe le formazioni arrivano all'appuntamento europeo con la necessità di riscattarsi: i nerazzurri dal ko subito proprio all'Olimpico contro la Lazio che è costato il secondo posto in classifica, i giallorossi dalla serie negativa di tre sconfitte consecutive che ha creato più di un malumore nell'ambiente capitolino. Conte e Fonseca partono con l'obiettivo di confermare i favori del pronostico e mettere in cassaforte la qualificazione per evitare troppi patemi nelle gare di ritorno in programma tra sette giorni. Calciomercato.it vi offre il punto su Ludogorets-Inter e Roma-Gent, andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra ultime sulle formazioni, informazioni su dirette tv e streaming, novità di calciomercato. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Ludogorets-Inter, Conte si affida al turnover: formazioni e diretta tv

Fuori Handanovic, fuori anche Skriniar e a riposo anche Bastoni e Brozovic, oltre agli infortunati Sensi, Gagliardini ed Esposito: Antonio Conte vara un massiccio turnover per la sfida Ludogorest-Inter con Eriksen candidato ad una maglia da titolare, insieme a Sanchez: il danese agirà probabilmente da mezzala, al fianco di Vecino e Borja Valero, mentre il cileno sarà affiancato da Lautaro Martinez con Lukaku in panchina per tirare un po' il fiato. In porta nessun dubbio sulla presenza di Padelli, mentre in difesa si rivede Ranocchia con D'Ambrosio e Godin.

Probabili formazioni Ludogorets-Inter

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov; Anicet, Dyakov; Wanderson, Marcelinho, Jorginho; Keseru.

INTER (3-5-2): Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro, Sanchez.

Ludogorets-Inter sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno per gli abbonati che potranno guardare la partita anche in streaming tramite l'applicazione Sky Go.

Appuntamento alle 18.55, fischia l'arbitro Carlos del Cerro Grande.

Roma-Gent, Fonseca schiera i titolari: ultime sulle formazioni e diretta tv

Vigilia non tranquilla per la Roma: controil Gent i giallorossi vogliono mettere fine a una serie negativa che ha minato le sicurezze della squadra di Fonseca. L'allenatore portoghese è intenzionato a riproporre il 4-2-3-1 a lui tanto caro, nonostante il confronto con i giocatori che hanno chiesto nuove soluzioni dal punto di vista tattico, come raccontato da Calciomercato.it. Un faccia a faccia non di rottura ma al contrario di dialogo per arrivare a capire i motivi della crisi: la squadra non crede che il problema sia di natura mentale ma considera utili degli accorgimenti tattici per rendere la manovra meno prevedibile. Dal punto di vista della formazione, dovrebbe giocare per la prima volta da titolare Perez, mentre ci sono almeno due dubbi per Fonseca: chi affiancherà tra Fazio e Mancini Smalling al centro della difesa e chi tra Mkhitaryan e Kluivert con i primi favoriti.

Roma-Gent sarà visibile in diretta tv anche in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport Uno; possibile assistere al match in streaming tramite l'applicazione Sky Go.

Probabili formazioni Roma-Gent

Roma (4-2-3-1): Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Mohammadi; Owusu, Kums, Odjidja-Ofoe; Bezus; David, Depoitre.

Calciomercato Inter e Roma, da Lautaro a Smalling: le ultime

Le sfide europee per Inter e Roma spingono a restare concentrati sul campo, ma le voci di calciomercato non finiscono in panchina: così se l'Europa League è per Eriksen l'occasione di dimostrare di essersi calato in pieno nella realtà nerazzurra, impazzano le indiscrezioni sul futuro di Lautaro Martinez. Per il 'Toro' c'è il forte pressing del Barcellona con la discesa in campo di Lionel Messi: "E' spettacolare, è molto forte - le parole della Pulce - si vedeva che sarebbe diventato un grande campione, ora è esploso e lo sta dimostrando".

Versante giallorosso, a tenere banco è il futuro di Smalling: il difensore inglese nella conferenza della vigilia ha spiegato di trovarsi bene a Roma e di pensare solo al campo. Quello che dovrà fare anche la squadra in attesa di novità dal punto di vista societario con la trattativa per il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin con l'ufficialità che segnerà un punto di svolta per il futuro anche della squadra.