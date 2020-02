Atletico Madrid, Morata: "Mai più la Juventus"

JUVENTUS MORATA ATLETICO MADRID - Con le prime due gare degli ottavi di finale giocate ieri è tornata la Champions League. Subito risultati a sorpresa nella fase a eliminazione diretta, con l'Atletico Madrid che ha battuto i campioni in carica del Liverpool.

ci ha detto che se avessimo mantenuto il nostro DNA, correndo e credendoci sempre, avremmo portato a casa il risultato - ha dichiarato Alvaroa 'Sky Sport' prima di parlare della sua ex squadra, la- Preferisco non incontrarla mai più in Champions League (dopo il doppio confronto nella fase a gironi, ndr). Per me i bianconeri sono i favoriti insieme ale al, anche ha perso contro il Borussia Dortmund".

