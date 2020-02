ROMA FONSECA MODULO / Solo quattro punti in sette partite: è un periodo nero per la Roma di Fonseca, impegnata giovedì nei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent. Una sfida decisiva, considerando che il traguardo Champions è sempre più lontano con l'Atalanta a più 6 dopo la pesante sconfitta di sabato. Ecco che -confermano alcune indiscrezioni di Calciomercato.it - alcuni senatori dello spogliatoio hanno chiesto al portoghese di modificare l'attuale schema. Secondo il gruppo giallorosso, il problema non è infatti mentale come ipotizzato a più riprese da Fonseca, ma tattico.

Un cambio di modulo o l'avanzamento di un altro attaccante/esterno offensivo, potrebbe aiutare la squadra a produrre di più sotto porta. La sensazione diffusa, però, è che il tecnico preferisca continuare con l'amato 4-2-3-1.

Crisi Roma, il pensiero di Fonseca

“Ovviamente si sentono le assenze di tanti allenatori. Ma in questo momento è importante lavorare sulla testa dei giocatori", il pensiero del tecnico portoghese al termina del ko contro i bergamaschi.