MILAN JUVENTUS GALLIANI RIGORE CALABRIA / A margine di un evento, a carattere sociale, presso l'ospedale di Desio, Adriano Galliani ha parlato ai giornalisti presenti. L'ex Amministratore Delegato del Milan ha risposto così alla domanda legata al rigore concesso ieri alla Juventus per il tocco di braccio di Calabria: "Quello che ho detto e pensato ieri sera, era un altro film... lasciamo stare. Il mio cuore è a metà fra Monza e Milan, non posso dimenticare il mio passato.

Come il gol di? Non esageriamo (ride, ndr.), un rigore dato o non dato ci può stare, quel gol di Muntari è un qualcosa che va al di là del bene e del male".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan-Juventus, furia contro Valeri | L'ex arbitro: "Disastroso!"

Fiorentina, Commisso rilancia: "Visto Milan-Juve? Non sono solo io"