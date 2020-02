MILAN JUVENTUS SARRI POSTE / Non si spegne la polemica tra Maurizio Sarri e le Poste Italiane. Il tecnico bianconero, nella conferenza stampa al termine di Milan-Juventus, ha controrisposto al comunicato della società postale: "Non è mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori.

Io vengo da una famiglia di operai e sono orgoglioso di esserlo - sottolinea Sarri . E' una storia ridicola, non voglio nemmeno commentarla. Le battute non le faccio più perchè non voglio mettere in difficoltà il marchio Juve. Era una battuta che facciamo tutti al bar".

