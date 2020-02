CALCIOMERCATO ROMA INTER CUKUR / Roma e Inter, ma non si escludono altri club italiani, hanno messo gli occhi su Tiago Cukur. Parliamo di un giovanissimo bomber con doppio passaporto, olandese e turco, in forza attualmente nell'Under 19 dell'Az Alkmaar. Il classe 2002 sarebbe nel mirino anche di club tedeschi e spagnoli, in particolare del Valencia.

Giallorossi e nerazzurri, secondo quanto appreso, hanno già presentato una proposta per il 17enne di cui si prospetta un grande futuro e che in questa stagione ha realizzato 11 gol in 27 partite.

