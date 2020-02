FIORENTINA INFORTUNIO RIBERY / Franck Ribery vede la luce in fondo al tunnel e scalpita per il ritorno in campo.

Fermo dallo scorso 30 novembre per il grave infortunio riportato alla caviglia destra, il francese pochi giorni fa è stato sottoposto ad un nuovo intervento per rimuovere i mezzi di sintesi applicati a dicembre e senza concedersi giorni di riposto, scrive il 'Corriere dello Sport', è tornato in campo ad allenarsi individualmente per velocizzare i tempi di recupero.

Secondo il quotidiano saranno necessari almeno altri 8-10 giorni di lavoro differenziato, poi potrebbe aggregarsi ai compagni sperando di tornare in panchina addirittura contro il Milan il 22 febbraio oppure contro l'Udinese una settimana dopo.