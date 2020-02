Calciomercato Juventus, esonero Sarri: arriva un altro 'segnale'

CALCIOMERCATO JUVENTUS ESONERO SARRI / Terza sconfitta in campionato e aggancio al primo posto da parte dell'Inter: la Juventus di Sarri continua a non convincere a pieno e dopo il ko di Verona sono in molti a chiedere l'esonero dell'allenatore di Figline. Un'eventualità che è diventata concreta anche da parte dei bookmaker: secondo l'analisi di 'agipronews', infatti, le quote relative all'allontanamento dell'ex tecnico di Chelsea e Napoli sono in netto ribasso.

L'ultima settimana ha segnato un evidente ribasso della fiducia in Sarri con le quote che sono praticamente crollate passando da 25 a 7,50, stessa quota per due tecnici come Pioli e Ranieri che vivono però situazioni molto diverse. Tanto per far un altro confronto, l'esonero di Sarri è considerato dai bookmaker soltanto un po' più difficile di quello diche con ilha vinto appena 3 delle 8 partite disputate. L'allenatore bianconero è quindi messo in bilico dagli scommettitori che ritengono però Davidedell'allenatore maggiormente a rischio.

Nel caso in cui la situazione dovesse precipitare per la Juventus è sempre valida la pista che riporterebbe Allegri in bianconeri, mentre in caso di divorzio a fine stagione i nomi papabili sono di grande fascino: da Guardiola a Pochettino e Kloop.