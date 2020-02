Juventus, è rottura Pogba-Manchester United: le conferme

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / La Juventus sogna almeno un grandissimo colpo nel calciomercato estivo, dopo essersi concentrata sulle cessioni a gennaio. Nel mirino di Paratici, c'è sempre Paul Pogba. Il francese pare ormai aver deciso di non prolungare la sua avventura con il Manchester United e arrivano ulteriori conferme.

Ai rumours secondo cui il giocatore non sarebbe partito con i Red Devils per il ritiro di, previsto per la pausa invernale di questi giorni in, fa seguito il post del giocatore francese sul suo profilo Instagram, in cui lo si vede impegnato nel percorso di riabilitazione dai fastidi alla caviglia a. Pogba sarà dunque sul mercato e la Juve spera di riportarlo in bianconero, si preannuncia una grande sfida col

