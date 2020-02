CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI ALLAN CASEMIRO / Potrebbe mutare profondamente il centrocampo della Juventus nella prossima stagione. Al vaglio della dirigenza della Continassa ci sarebbero altre uscite importanti dopo l'addio a gennaio di Emre Can. Oltre a Khedira, anche Blaise Matuidi rischia di concludere a giugno la sua esperienza bianconera sotto la Mole. Per restare aggiornato sul calciomercato con tutte le news Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, per Jorginho è sfida con il Real: le ultime

Il francese campione del mondo è in scadenza di contratto, con la 'Vecchia Signora' però che nelle prosisme settimane potrebbe far scattare l'opzione di rinnovo fino al 2021 prima di dare il via libera alla cessione.

Calciomercato Juventus, Allan o Casemiro con l'addio di Matuidi

conta di incassare una cifra intorno ai 15 milioni di euro da un'eventuale partenza dell'ex PSG, non più titolarissimo nello scacchiere di Sarri visto anche unin netta ascesa. Matuidi ha mercato soprattutto in Premier League, con la Juve che potrebbe pensare a due profili per la sua sostituzione.

Una prima opzione porta a Napoli e ad Allan, pupillo di Maurizio Sarri. Il brasiliano sembrerebbe al capolinea della sua avventura in Campania, con Paratici pronto a piazzare il colpo allettando De Laurentiis con un assegno tra i 50 e i 55 milioni. Sull'ex Udinese, oltre alle big inglesi e al Paris Saint-Germain, occhio alla concorrenza della rivale Inter. L'altra pista invece porterebbe a Casemiro, giocatore da tempi non sospetti sull'agenda del CFO juventino. Il nazionale verdeoro resta un perno del Real Madrid di Zidane, ma una possibile rivoluzione in mediana in estate indurrebbe la dirigenza dei 'Blancos' a rivalutare anche la posizione del numero 14, il cui prezzo del cartellino sarebbe non inferiore ai 40 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus e Inter, occhi in casa Atalanta | Nuova sfida all'orizzonte