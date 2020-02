LAZIO VERONA PAGELLE TABELLINO / La Lazio sbatte contro il Verona e Silvestri nel recupero di campionato. Mezzo passo falso per la squadra di Inzaghi, che manca il sorpasso in classifica all'Inter dietro la capolista Juventus. Le giocate di Luis Alberto non bastano ai padroni i casa: è solo 0-0 all''Olimpico' per i bioncocelesti, con l'undici di Juric che conferma l'ottimo stato di forma conquistando un punto prezioso.

LAZIO

Strakosha 7 - Reattivo tra i pali. Si fa sentire con i difensori.

Patric 6 - Si muove bene come terzo di difesa.

Acerbi 6 - Una sicurezza nel mezzo. Sale sempre sui calci piazzati.

Radu 6 - Aiuta Lulic in entrambe le fasi. Spende molte energie.

Lazzari 5,5 - Spinge con il freno a mano tirato. Quando affonda, mette in difficoltà gli avversari. Dal 71’ Marusic 5 - Si vede poco nella metà campo avversaria.

Milinkovic 5,5 - Ammonito ingiustamente. Fa valere il fisico nei contrasti.

Leiva 7 - Punto di riferimento per i compagni. Si concede un paio di progressioni palla al piede.

Luis Alberto 7 - Giocoliere con il pallone tra i piedi. Impegna Silvestri dalla distanza. Scheggia il palo in due occasioni.

Lulic 6 - Prezioso nei recuperi. Corre su e giù per la fascia sinistra senza sosta. Dal 70’ Jony 5 - Non punge.

Caicedo 5,5 - Duetta bene con Immobile. Pregevoli le sponde di prima, soprattutto quelle di tacco. Manca di concretezza. Dall’84’ Parolo s.v.

Immobile 5,5 - Pericoloso nel primo tempo con un sinistro ravvicinato da ottima posizione. Nella ripresa non punge. Impreciso.

All. S. Inzaghi 6 - La squadra è meno brillante del solito, ma fornisce comunque una buona prestazione.

VERONA

Silvestri 7 - Di piede nega la rete a Immobile. Con la mano di richiamo nega il gol a Luis Alberto.

Insuperabile.

Rrahmani 6 - Soffre le incursioni di Lulic. Tiene bene il confronto con Immobile.

Gunter 6 - Deciso nel gioco aereo. Non bada per il sottile, quando deve spazzare.

Kumbulla 6 - Interviene con le buone e con le cattive per fermare gi attaccanti della Lazio.

Faraoni 6 - Strakosha si supera sul suo destro. Propositivo.

Veloso 6 - Mette ordine nel mezzo. Più qualità che quantità.

Pessina 6 - Aiuta Veloso in fase di non possesso. La sostanza c’è.

Lazovic 6 - Pericoloso in paio di circostanze. Deve coprire le avanzate di Lazzari.

Zaccagni 6 - Ci mette corsa e dinamismo. Tra i più positivo.

Verre 6 - Acarbi lo tiene a bada senza problemi. Sfiora il vantaggio dal limite. Dal 70’ Eysseric 6 - Dà il suo contribuito e non si limita al compitino.

Borini 6,5 - Guadagna qualche fallo prezioso. La voglia c’è, ma non basta. Nel finale Strakosha si oppone al suo diagonale. Dall'88 Davidowicz s.v.

All. Juric 6 - La sua squadra è organizzata e dà filo da torcere alla Lazio.

Arbitro Abisso 6 - Gestisce bene una gara facile. Fiscale l’ammonizione su Milinkovic.

TABELLINO

Lazio-Verona 0-0

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari (dal 71’ Marusic), Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (dal 70’ Jony) ; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Luiz Felipe, Vavro, D. Anderson, Minala, Parolo, Lukaku, A. Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

Verona (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre (dal 70’ Eysseric), Borini (dall'88 Davidowicz). A disp.: Radunovic, Berardi, Adjapong, Bocchetti, Lovato, Empereur, Dimarco, Lucas, Di Carmine, Pazzini, Stepinski. All. Ivan Juric.

Arbitro: Abisso (sez. di Palermo)

Reti: -

Note: Ammoniti: Kumbulla (H), Milinkovic (L), Jony (L), Radu (L)