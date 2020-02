Milan, annuncio Boban su Ibrahimovic | Poi incontra De Zerbi

CALCIOMERCATO MILAN BOBAN / Zvonimir Boban fa il punto sul Milan tra campo e mercato. Premiato ieri durante l’edizione numero 16 del torneo 'Amici dei Bambini', riporta 'Tuttosport', il dirigente rossonero ha avuto modo di incontrare Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo che era il giovane più promettente della Primavera rossonera di fine anni ’90, quando condivise lo spogliatoio di Milanello con il dirigente croato. Siparietto durante il quale si sarebbe parlato dell'estetica del calcio: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Tuttavia, Boban ha rilasciato anche alcune parole sull'approdo di Ibra in rossonero e sulla possibilità di vederlo in campo nel derby: "E' un fuoriclasse puro.

Ha una personalità particolare. Ha una professionalità particolare. Nello spogliatoio è entrato con un’umiltà speciale, perché ha trovato un gruppo turbato e insicuro. Conoscendo la forza d’urto che può avere la sua figura, non era così facile ritrovarsi in questo ambiente - ha spiegato il dirigente - Lui ha capito l’atmosfera dentro lo spogliatoio e la delicatezza del momento. Scelta di mercato? Ibra aveva tutto da rischiare. Quello che fa, è tutto in più, ha già fatto abbastanza. Lo ringrazieremo per tutta la vita. L’impatto è stato determinante. Credo proprio che domenica ci sarà. Ha spinto per esserci anche domenica con il Verona. Questo vi fa capire quanto ci tenga, è un derby particolare. Futuro? Ho il patentino da allenatore, ma non ho mai pensato di allenare. Mia moglie non era contenta già quando facevo il calciatore".

