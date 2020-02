Calciomercato, Liverani vuole la Lazio: Inzaghi avvisato

CALCIOMERCATO LECCE LIVERANI LAZIO / Una stagione di alti e bassi per il Lecce. La squadra salentina, allenata da Fabio Liverani, è comunque riuscita a mettersi in mostra con prestazioni importanti che hanno bloccato sul pari squadre del calibro di Juventus e Inter. L'ultimo risultato - il rotondo 4-0 inflitto al Torino domenica scorsa - è costato caro a Walter Mazzarri, che ha dovuto dire addio ai granati. Il Lecce è così uscito dalla zona retrocessione e gran parte del merito è certamente del suo allenatore.

L'ex centrocampista di Lazio, Fiorentina, Palermo e Perugia ha le idee chiare in merito al suo futuro e sogna in grande: "Ho tanti sogni - si legge sul 'Corriere dello Sport' - ma se li dico non si avverano. Prima la salvezza, poi... magari un mio vecchio club Lazio, Fiorentina...". Beppe Iachini e Simone Inzaghi sono dunque avvertiti.

Ovviamente è solo un desiderio che passa certamente dalle buone prestazioni e dalla salvezza del suo Lecce.

Lecce, i nuovi acquisti per la salvezza

Una salvezza che potrebbe arrivare anche grazie ai nuovi acquisti, subito in evidenza contro il Torino: "Abbiamo sistemato quasi tutte le caselle - prosegue Liverani - Ci mancava secondo me qualcosa davanti numericamente. Saponara? Al Milan non riuscito a mantenere il livello di aspettative su di lui, sicuramente non possono essere tecniche ma mentali".

