CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID SANE / Si incrociano ancora le strade di Real Madrid e Juventus: come per Pogba, le due società sono pronte a sfidarsi anche per un altro calciatore. Si tratta di Leroy Sane, in scadenza di contratto nel 2021 con il Manchester City: il futuro dell'attaccante tedesco sembra essere lontano dalla Premier League e le concorrenti non mancano.

Come raccontato da Calciomercato.it, in prima fila c'è il Bayern Monaco, ma occhio anche al

Concorrenza agguerrita per la Juventus che, come riferisce 'El Desmarque', dovrà vedersela anche con il Real Madrid: Zinedine Zidane lo avrebbe chiesto per la prossima stagione. Pericolo asta quindi per Sane che in estate potrebbe essere messo sul mercato dal Manchester city, per evitare poi di vedere il calciatore andare in scadenza di contratto e perderlo quindi a parametro zero: la sua cessione nell'estate 2020 potrebbe consentire alla società inglese di incassare almeno sessanta milioni di euro, cifra comunque più bassa rispetto agli altre cento chiesti al Bayern Monaco nella scorsa campagna di trasferimenti estiva.

