CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI MAURIZIO BISCARDI - La Juventus di Maurizio Sarri, capolista della Serie A, non sta convicendo gli addetti ai lavori dal punto di vista del gioco. E le critiche sul suo operato si moltiplicano, tanto da far pensare ad un clamoroso addio a fine stagione in caso di stagione deludente.

Questo il parere di Maurizio, figlio dello scomparso Aldo, a 'Radio Sportiva': "Per la sua mentalità e la sua tipologia di gioco, credo sia un pesce fuor d'acqua alla Juventus. Se dovesse vincere, finirà per essere gradito, altrimenti, in caso di annata deludente, potrebbe cercare anche nuove avventure. Ritiro dopo la Juventus ? Non penso che lo farà, significherebbe non avere più stimoli".