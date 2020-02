CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA / La Fiorentina si rifà il look in vista del finale di stagione e del prossimo campionato: la squadra viola ha operato molto sul mercato e lo ha fatto mettendo le basi per un nuovo corso voluto dal presidente Commisso. Un progetto nel quale la Viola vuole inserire anche Federico Chiesa, corteggiatissimo da Juventus e Inter.

Proprio sull'attaccante ha parlato il direttore sportivo Daniele Pradè a 'Lady Radio': "L'incontro per il rinnovo di Chiesa avverrà al momento giusto, ora non c'è preoccupazione. Più volte ci siamo incontrati e siamo stati chiari: arriverà il momento in cui parleremo del futuro.

Intanto stiamo facendo vedere a tutti che vogliamo creare qualcosa di importante".

Sul mercato fatto da interpretare come un messaggio per Chiesa, il dirigente della Fiorentina è chiaro: "Non mettiamo ulteriori pressioni a Federico che sta dando tutto. Sta mostrando il suo attaccamento alla squadra: siamo contenti di questo percorso iniziato insieme e continuiamo su questa strada". Come raccontato da Calciomercato.it, per Chiesa esiste da tempo un accordo con la Juventus sulla base di un ingaggio da cinque milioni l'anno, ma ora occorrerà capire cosa deciderà di fare la Fiorentina in vista della prossima stagione.