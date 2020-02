Calciomercato Napoli, intrigo Fabian Ruiz: Setien cambia le carte in tavola

CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ REAL MADRID BARCELLONA SETIEN / Ancora una volta non convocato Fabian Ruiz. Lo spagnolo del Napoli sta vivendo una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative, e neanche l'arrivo di Gattuso sembra avergli fatto ancora cambiare marcia. Il suo nome resta comunque tra i più desiderati in sede di calciomercato, con le big di Spagna pronte a darsi battaglia a partire dal prossimo giugno.

Secondo quanto sottolineato da 'OkDiario' a cambiare le carte in tavola potrebbe essere Quique, ex allenatore del Betis attualmente sulla panchina del. Tutte le news di calciomercato e non solo:

L'attuale tecnico del catalani è stato infatti un vero e proprio mentore per Fabian, figura fondamentale per la sua crescita, tanto da non aver gradito la sua cessione al Napoli un paio di anni fa. Secondo quanto riferito dalla testata iberica il centrocampista spagnolo ritiene al tramonto la sua avventura in Italia e il Real Madrid lavora da tempo sulla sua firma. A disturbare le 'Merengues' potrebbe però esserci proprio Setien, che potrebbe richiedere Ruiz per rinforzare la mediana del Barcellona.

