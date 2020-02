CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO PSG / Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain nella prossima stagione: è questo il piano che potrebbe avere come grande artefice la Nike, sponsor sia del fuoriclasse portoghese della Juventus che del club parigino.

Secondo quanto riferisce 'diariogol.com', CR7 sarebbe il grande obiettivo estivo di Nasserche potrebbe contare sia sulla volontà del calciatore di lasciare la Serie A per restare in un campionato comunque di vertice, sia sull'appoggio della Nike che vorrebbe unire sotto un solo tetto due delle sue sponsorizzazioni più importanti, quelle dele diappunto.

LEGGI ANCHE ---> Juventus, obiettivo Kane: intreccio con Ronaldo, Dybala e Lautaro

Calciomercato Juventus, Ronaldo al Psg con il numero 10

Un progetto che si sposa anche con la possibilità che il club parigino perde una delle sue stelle in estate: Neymar continua ad essere obiettivo del Barcellona e il suo addio non è da scartare. In caso di addio del brasiliano, il suo numero 10 potrebbe essere ereditato proprio da Ronaldo che lascerebbe il 7 a Mbappe con il giovane francese che coronerebbe il sogno di giocare insieme al suo idolo.

Altra possibilità è che sia Mbappe a chiedere la cessione in estate (il Real è pronto a fare carte false per lui): dovesse prevalere questa linea, Ronaldo verrebbe a Parigi mantenendo il suo numero 7, trovando ad accoglierlo Neymar per una coppia assolutamente da sogno. Ipotesi di certo tutte da verificare ma che, nel caso fossero confermate, sarebbero capaci di sconvolgere il panorama calcistico europeo.

LEGGI ANCHE ---> Juventus-Fiorentina, Nedved non ci sta: "Dobbiamo smetterla!"