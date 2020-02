JUVENTUS FIORENTINA ALEX SANDRO VAR / Juventus vittoriosa 3-0 tra le polemiche contro la Fiorentina. Alex Sandro ha parlato in zona mista al termine del match dell'Allianz Stadium: "Siamo in un momento importante, adesso il campionato si fa più difficile. Abbiamo fatto una bella prestazione, non abbiamo preso gol che è sempre importante. È stata una partita solida da parte nostra. Szczesny ha fatto delle grandi parate, stiamo migliorando in difesa e poi abbiamo fatto anche tre gol. Dobbiamo proseguire così. Il secondo rigore? Lo ha concesso l'arbitro, che poi lo ha confermato con il VAR.

Con la tecnologia adesso hanno la certezza della decisione. Il ko contro il? Non siamo abituati a perdere, c'è tanta rabbia quando subiamo una sconfitta. Siamo stati bravi a trasformare questa rabbia in voglia di riscatto oggi in campo".

