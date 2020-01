Calciomercato Milan, UFFICIALE: salta Robinson, torna Laxalt

CALCIOMERCATO MILAN ROBINSON WIGAN UFFICIALE / Niente Milan per Antonee Robinson. Il terzino sinistro statunitense, che si è presentato questa mattina a Milano per le visite mediche, non vestirà rossonero. Lo ha ufficialmente comunicato il Wigan, sottolineando come il giocatore resterà in Inghilterra.

"Robinson si è recato a Milano dopo che i due club hanno trovato un accordo per il trasferimento giovedì sera. Il nazionale statunitense si sarebbe dovuto sottoporre ad ulteriori test medici, impossibili da svolgere prima delle 20" ha comunicato il Wigan. Robinson dunque resta in Inghilterra, mentre è ufficiale il ritorno in rossonero di Diego Laxalt.