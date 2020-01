CALCIOMERCATO GENNAIO 2020 APERTO / In Italia il gong è suonato alle ore 20, mentre in Germania alle 18; Inghilterra, Francia e Spagna hanno ancora poche ore di tempo (la fine è fissata per le 23.59) ma per alcuni Paesi il calciomercato continuerà ancora per giorni o addirittura settimane. Dal Portogallo, dove ci sarà tempo per gli acquisti fino al 2 febbraio alla MLS dove il mercato inizierà il 10 febbraio e andrà avanti fino al mese di maggio. Mercato aperto anche in Russia e Cina, così come in Argentina e Brasile, senza dimenticare gli Emirati Arabi.

Calciomercato invernale 2020: tutte le sessioni ancora aperte

Tutti questi paesi saranno importanti anche per le società di Serie A: se, infatti, alle 20 si è chiusa la sessione invernale del calciomercato 2020 e non è possibile più fare acquisti, resta ancora la possibilità per le compagini italiani di perfezionare operazioni in uscita.

Scopriamo quindi quali sono le nazioni in cui la sessione invernale del calciomercato è ancora aperta.

31 gennaio, ore 22

Qatar

31 gennaio, ore 23.59

Inghilterra

Francia

Spagna

Olanda

2 febbraio

Portogallo

3 febbraio

Emirati Arabi

6 febbraio

Austria

14 febbraio

Panama

Ungheria

Montenegro

17 febbraio

Croazia

Romania

Svizzera

19 febbraio

Argentina

21 febbraio

Russia

28 febbraio

Ucraina

Cina

2 aprile

Brasile

dal 10 febbraio al 2 maggio

MLS