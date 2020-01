CALCIOMERCATO ACQUISTI PIU' CARI / La sessione di mercato invernale, attesa soprattutto da molte big in Europa, ha saputo regalarci alcuni grandi colpi. Qualcuno anche molto caro, come l'acquisto di Bruno Fernandes da parte del Machester United che è riuscito a strapparlo allo Sporting CP addirittura per 80 milioni di euro. Una cifra monstre, inavvicinabile dalle altre operazioni ufficializzate in questo periodo che hanno coinvolto anche parecchi club italiani. Nella speciale classifica di Calciomercato.it sono presenti infatti Inter e Juventus, ma anche il Milan che ha venduto Piatek all'Hertha Berlino, a sorpresa regina dei grandi acquisti. Curioso il penultimo posto per l'attaccante più conteso, Haaland. Nel dettaglio i 10 acquisti più cari.

Calciomercato, acquisti più cari: Bruno Fernandes doppia Kulusevski

Lo ricordiamo in Serie A soprattutto a Genova con la maglia della Sampdoria, con cui ha mostrato sicuramente lampi di classe ma ha soprattutto lasciato il ricordo di un giocatore dal potenziale interessante mai espresso a pieno. Bruno Fernandes, che approdò in Italia grazie al Novara dall'Under 19 del Boavista, si è rimpallato fra Udine e Genova, vestendo le maglie di Udinese e, appunto, Sampdoria. Per lui 15 gol in campionato prima del ritorno in Portogallo, acquistato dallo Sporting CP per 9 milioni di euro. Una cifra irrisoria rispetto al valore di oggi, lievitato in virtù delle ottime prestazioni sciorinate nel torneo lusitano, condite da 39 gol in tre anni: un'enormità per chi di ruolo fa il trequartista. E allora l'interesse del Manchester United si è tramutato nella voglia di accaparrarselo ad ogni costo. Anche per 80 milioni, rendendolo di fatto l'acquisto più caro di questa sessione di mercato.

La seconda spesa più pazza è invece targata Juventus, che ha acquistato dall'Atalanta il gioiellino classe 2000 Dejan Kulusevski per 35 milioni di euro in vista della prossima stagione. Il giocatore svedese però non ha lasciato subito il Parma, in cui milita in prestito sin dall'inizio del campionato proprio dai bergamaschi, ma sarà a disposizione di D'Aversa sino al termine della stagione. Per lui, che fino a questo momento ha messo a segno 5 gol conditi da 7 assist in 21 presenze, un contratto valido fino al 2024.

Ancora Premier League per l'ultimo gradino del podio, sponda Tottenham stavolta. Si tratta di Steven Bergwijn, 22enne esterno d'attacco olandese proveniente dal Psv Eindhoven, che ha firmato col club allenato da Mourinho un contratto fino al 2025.

Acquisti più cari: da Reinier a Eriksen, il resto della classifica

L'esborso degli Spurs per portarlo a Londra è di 32 milioni di euro, mentre il numero di maglia scelto dal giocatore è il 23 appartenuto fino a pochi giorni fa a Christian, che invece è passato all'- in cui ha già esordito in Coppa Italia - per 20 milioni occupando la penultima posizione di questa classifica.

Quarta piazza invece per un acquisto galactico, il trequartista 18enne Reinier che arriva dal Flamengo al Real Madrid per 30 milioni e con un contratto valido addirittura fino a giugno 2026. Al quinto posto c'è ancora un "italiano", idolo soltanto fino all'anno scorso della tifoseria rossonera: il pistolero Piatek. L'attaccante giunto a Milano dal Genoa, dopo un girone d'andata da urlo, si era guadagnato già dalle prime partite il coro di tutto il Meazza ad ogni gol messo a segno. "Pum pum pum", era ormai divenuto un grido assente da troppo tempo a casa Milan. La nuova stagione è infatti stata deludente, e la decisione, drastica, è arrivata dopo appena 6 mesi: cessione a titolo definitvo all'Hertha Berlino, che sborsa 27 milioni e veste l'attaccante polacco con la maglia numero 7.

Ancora un approdo in Inghilterra per il sesto posto di questa classifica, che vede l'acquisto di Sander Berge, mediano seguito in Italia anche dal Napoli prima del cambio Ancelotti-Gattuso, da parte dello Sheffield United via Genk per 26 milioni di euro. Per la settima piazza c'è un Hertha Berlino protagonista indiscusso del mercato con l'acquisto di Lucas Tousart, centrocampista classe '97 in arrivo dal Lione, ma solo al termine della stagione in corso. La cifra messa sul piatto dai tedeschi è di 25 milioni di euro.

E' invece costato 2 milioni in meno l'attaccante Paco Alcacer, ex Valencia e Barcellona, al Villarreal. Il giocatore si è legato al club spagnolo fino al 2025 occupando l'ottavo posto della classifica dopo l'ultima esperienza in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund, club che invece ha acquistato dal Salisburgo, pagando la clausola rescissoria di 20 milioni, Erling Haaland, punta contesissima da mezza Europa e a segno con una tripletta già all'esordio con la nuova squadra. Il suo trasferimento però, strano ma vero, vale soltanto il penultimo posto della classifica in concomitanza con l'altro grande nome del mercato, Eriksen. Ultimo gradino invece occupato da Gabigol, in prestito dall'Inter al Flamengo già da un anno e riscattato dal club brasiliano per 17 milioni di euro anche in virtù della vendita di Reinier al Real Madrid.