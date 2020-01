CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Sono ore decisive per il futuro di Emre Can. Rimasto ai margini dle progetto tecnico sarriano negli ultimi mesi, il centrocampista ha manifestato la volontà di lasciare la Juventus in questo calciomercato invernale. Come anticipato da Calciomercato.it, i bianconeri hanno proposto Emre Can al Barcellona per arrivare a Rakitic, ma sul giocatore tedesco resta forte l'interesse del Borussia Dortmund, che ieri non ha trovato l'intesa coi bianconeri.

Così, secondo 'Tuttosport', in queste ore caldissime tutto può succedere: in giornata, anche grazie alla mediazione dell'agentei tedeschi ci riproveranno; la sensazione sarebbe di un possibile compromesso tra le parti, considerando la volontà di Emre Can di approdare al Borussia; clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Tuttavia, la pistanon è da scartare così come quella che porta in, dove ilpuò tentare il colpo last minute.

