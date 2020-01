JUVENTUS INFORTUNIO PJANIC / Nelle prossime ore se ne saprà di più sulle condizioni di Miralem Pjanic. L'infortunio accusato nella gara persa in casa del Napoli non preoccupa la Juventus, con il regista bosniaco che ha accusato una contusione al ginocchio sinistro.

Oggi ci saranno dei nuovi controlli per l'ex Roma, che resta comunque a rischio per la sfida di domenica in campionato all'ora di pranzo con la

Juventus, Pjanic a rischio per la Fiorentina: Bentancur in regia

Se la botta venisse confermata, Pjanic sarebbe in dubbio soltanto per la gara con i viola e le sue condizioni saranno monitorare di giorno in giorno dallo staff medico bianconero. Senza il numero 5 spazio a Bentancur in cabina di regia, con l'uruguaiano che ha preso il posto davanti la difesa con l'uscita dal campo del compagno di squadra. Nei prossimi giorni ci saranno dei nuovi aggiornamenti anche per Danilo, la cui data del rientro resta ancora incerta dopo il ko con il Parma. Da monitorare pure le condizioni di De Sciglio, che però potrebbe presto salutare Torino nello scambio con Kurzawa tra Juve e PSG. Capitolo lungodegenti: Khedira potrebbe riaggregarsi al gruppo a metà febbraio, Chiellini invece tra la fine dello stesso mese e marzo.

