p>CALCIOMERCATO ROMA IBANEZ / Tutto confermato. Roger, difensore classe 1998, è pronto a diventare un nuovo giocatore della: l'uruguaiano è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. Il difensore exarriva dall'ma ha avuto poco spazio fin qui in stagione con: ora è pronto a rimettersi in gioco nella capitale con. La formula è quella del prestito oneroso di 18 mesi a 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più bonus.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, retroscena ESCLUSIVO: Voeller ha provato a soffiare Ibanez alla Roma