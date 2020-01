NAPOLI JUVENTUS GATTUSO / "Risultato giusto, ma bisogna pedalare perché di danni ne abbiamo fatti abbastanza negli ultimi mesi". Gattuso vola basso, anzi bassissimo dopo la grande vittoria contro la Juventus capolista. "Deve finire presto il mercato, così si pensa al cento per cento al Napoli - ha aggiunto il tecnico azzurro ai microfoni di 'Sky Sport' - Faccio i complimenti ai ragazzi per quanto fatto in questi giorni, ma bisogna continuare. Se siamo sempre squadra la qualità viene fuori.

Possesso palla? So che a(presente negli studi di Sky, ndr) non piace, ma io voglio palleggiare non per un fatto estetico ma per riuscire ad uscire dalla prima fase di pressione. Il saluto alla curva? Questa squadra si è fatta male da sola, ora sta a noi riportare entusiasmo, far cantare la gente e riempire lo stadio. Qualche fischio e qualche 'vaffa' l'ho preso anch'io, ma ora dobbiamo pedalare e continuare su questa strada. Obiettivi? Vivo alla giornata e non mi fido. Questa è una squadra forte, ma deve avere sempre del veleno, di giocare anche da provinciale. Una fase questa squadra la fa bene, ce l'ha nelle corde, adesso miglioriamo anche l'altra".

