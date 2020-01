DIRETTA SAMPDORIA SASSUOLO FORMAZIONI / Reduce dalla batosta in casa della Lazio, Claudio Ranieri ha chiesto ai suoi un'immediata reazione per non cancellare quanto di buono fatto dal suo arrivo in panchina. Sampdoria-Sassuolo rappresenta anche la sfida da due filosofie di gioco diverse: il pragmatismo del tecnico testaccino da un lato e la ricerca del bel gioco dall'altro. Senza lo squalificato Chabot, i blucerchiati dovranno fare i conti con una squadra rinvigorita dal successo in rimonta contro il Torino e in caso di vittoria raggiungerebbero proprio i neroverdi in classifica a quota 22 punti.

Calciomercato.it seguirà la sfida del Ferraris in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-SASSUOLO

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: Ranieri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 51 punti; Inter 48; Lazio 45; Roma e Atalanta 38; Milan e Cagliari 31; Parma 28; Torino e Bologna 27; Verona 26; Fiorentina 25; Napoli e Udinese 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Spal, Brescia e Genoa 15.