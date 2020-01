CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN GIROUD / Antonio Conte aveva chiesto qualità, e qualità avrà. Settimane di trattative serrate, blitz in Inghilterra e conference call sono ormai giunte ai titoli di coda: l'Inter ha messo le mani su Christian Eriksen e sta definendo gli ultimi dettagli per lo sbarco a Milano del trequartista danese del Tottenham. Ieri sera, in centro a Milano, quella che può definirsi l'ultima cena tra i dirigenti nerazzurri e gli intermediari dell'operazione per sancire le intese raggiunte dopo un'altra giornata di lavori molto intensa, che ha portato l'Inter a mettere sul piatto, tra parte fissa e bonus, i 20 milioni di euro richiesti dagli 'Spurs' per liberare il danese con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. L'accordo col giocatore, come vi avevamo anticipato su Calciomercato.it, era già stato raggiunto da tempo, ora manca l'ultimo tassello: l'arrivo a Londra di un sostituto per far partire Eriksen alla volta di Milano.

Oggi il giocatore sarà in panchina, ma tra lunedì e martedì al massimo è atteso in Italia per le visite mediche e le firme. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti

Calciomercato Inter, Politano per Giroud. E Vecino...

Ma non finisce qui. Anzi. Si sta sbloccando la cessione di Politano al Napoli in un affare da complessivi 25 milioni di euro tra prestito, obbligo di riscatto e bonus. Nell'affare, come vi abbiamo raccontato, non dovrebbe rientrare Llorente, al momento bloccato dal Napoli. L'Inter dunque dovrebbe mantener fede al patto stabilito con Olivier Giroud, attaccante francese in scadenza col Chelsea che ha già dato il suo 'sì' ai nerazzurri ed al tecnico Antonio Conte che spinge per un vice-Lukaku con le sue caratteristiche. Nuovi contatti in queste ore, l'ex Arsenal finito in standby in settimana torna un nome caldissimo.

Attenzione infine alla posizione di Matias Vecino. L'uruguaiano è in uscita, in Serie A non sembrano esserci piste concrete al momento mentre in Premier League gli estimatori non mancano, su tutti l'Everton di Ancelotti. La sua partenza libererebbe un altro posto a centrocampo per un colpo last-minute: Rodrigo DePaul dell'Udinese un nome da tener sempre vivo, ma occhio a possibili occasioni dell'ultima ora.

